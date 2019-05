Napoli, senti Lozano: «Penso di poter fare un passo avanti»

Le parole di Hirving Lozano, esterno offensivo del Psv, finito nel mirino del Napoli. Le sue dichiarazioni

Hirving Lozano è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione. Il giocatore messicano del Psv ha parlato a Voetbal International, le sue sensazioni e i suoi sentimenti in vista del mercato estivo.

Così Lozano autore di 21 gol quest’anno: «Io penso di essere pronto per fare un passo in avanti nella mia carriera ma al momento non c’è nulla, non so cosa accadrà. Il mio cuore è per il Psv, non so cosa succederà. La Champions League è il palcoscenico a cui aspiro, è necessario se vuoi crescere ed è importante sfidare i migliori».