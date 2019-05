Napoli, sfuma l’arrivo di Kouamé: De Laurentiis non convinto dell’attaccante

Nonostante l’accordo trovato a gennaio tra Napoli e Genoa, Kouamé non vestirà la maglia azzurra: l’attaccante potrebbe restare in Liguria

Lo scorso gennaio, Christian Kouamé era ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. De Laurentiis aveva infatti trovato l’accordo con Preziosi per il trasferimento dell’attaccante in azzurro per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La trattativa, tuttavia, non si concretizzò durante il mercato invernale, ma fu rimandata in vista dell’estate.

L’approdo di Kouamé al Napoli sembra però destinato a non compiersi. A confermare il raffreddamento dell’operazione, ci ha pensato il ds del Genoa Giorgio Perinetti. Queste sono le sue parole ai microfoni di Radio Marte: «Gli ultimi contatti col Napoli sono rimasti quelli che conoscete, di gennaio, ed è evidente che il Napoli abbia virato su altri profili. Il ragazzo può ancora crescere e migliorare con noi».