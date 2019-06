Napoli, si avvicina Veretout: può sbloccarsi dopo l’arrivo di Commisso

La Fiorentina potrebbe cedere Jordan Veretout. Il centrocampista pronto a fare le valigie: il Napoli è in pole per l’acquisto

Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è finito nel mirino del Napoli. Il calciatore potrebbe andare via in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo.

Il Napoli, che come vi abbiamo riferito continua a trattare Almendra, centrocampista del Boca Juniors, valuta anche Veretout: l’affare potrebbe sbloccarsi dopo il passaggio di consegne dai Della Valle a Commisso.