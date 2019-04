Napoli, si mette male con l’Arsenal: segna il “bianconero” Ramsey – VIDEO

Gunners in vantaggio dopo 15′: il gol che sblocca Arsenal-Napoli è di Ramsey, promesso sposo della Juventus – VIDEO

Si mette male all’Emirates Stadium per il Napoli: dopo appena 15′ l’Arsenal è già in vantaggio. Il gol porta la firma di Aaron Ramsey, centrocampista dei Gunners che l’anno prossimo vestirà la maglia della Juventus.

La rete nasce da una disattenzione del Napoli: Mario Rui sbaglia la verticalizzazione per Insigne e l’Arsenal non si lascia pregare e riparte in velocità. Lacazette serve Maitland-Niles con tanto di tunnel a Koulibaly, che appoggia al numero 8.

Oltre al danno, la beffa: Ramsey si presenta così ai tifosi bianconeri, lasciando il segno contro i rivali azzurri in Europa League. La scelta dei tempi per l’inserimento è perfetta: il gallese riceve bene in area e non lascia scampo a Meret. Ecco il video del gol: