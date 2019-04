Il Napoli si qualifica se….ecco tutte le combinazioni possibili per la qualificazione alla semifinale di Europa League da parte degli azzurri

Non è stato un bel Napoli quello visto all’Emirates Stadium. Gli uomini di Ancelotti sono stati battuti 2-0 dall’Arsenal che ha giocato una partita più coraggiosa e concentrata. Strada verso la finale Baku che si mette in salita per gli azzurri che ora saranno chiamati ad una vera e propria impresa tra le mura del San Paolo tra sette giorni.

Per superare i Gunners e accedere alla semifinale di Europa League, il Napoli dovrà obbligatoriamente vincere. Ma non basterà l’1-0. I partenopei dovranno vincere con almeno 3 gol di scarto, quindi 3-0, 4-0, 5-0 e così via. Nel caso in cui dopo 90′ il risultato fosse sul 2-0, si procederà con supplementari ed eventuali calci di rigore. Un’impresa non da poco per il Napoli che dovrà tentarle tutte per non archiviare un’altra stagione da zero titoli.