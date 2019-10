Napoli, situazione rinnovi. Zielinski vicino all’accordo, mentre Milik…

Napoli, ecco la situazione sui rinnovi di Zielinski e Milik. Il centrocampista vicino al nuovo accordo, per l’attaccante c’è ancora distanza

In casa Napoli tiene banco la questione sui rinnovi contrattuali. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di determinati giocatori, come Zielinski e Milik. Il centrocampista, secondo il quotidiano, è vicino a rinnovare l’accordo.

Per lui, la firma, potrebbe arrivare in tempo relativamente brevi. Per l’attaccante discorso diverso: c’è ancora distanza economica, ma diventa decisiva anche la maggiore fiducia che l’ex Ajax chiede alla società.