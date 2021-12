Napoli, solo una bronchite per Zielinski: oggi i tamponi decisivi alla squadra

Per Zielinski si tratterebbe solo di una bronchite. Oggi i tamponi decisivi in casa Napoli

Il Napoli sta per tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Zielinski, dopo che il polacco è stato costretto a lasciare il campo contro l’Empoli per dei problemi respiratori. Gli esami continuano a dare esiti negativi e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il polacco si dovrebbe trattare solamente di una bronchite.

Oggi la squadra, che ritornerà ad allenarsi, sosterrà i tamponi decisivi per scongiurare del tutto il pericolo Covid-19 e la possibilità che il Leicester abbia potuto contagiare tutto il gruppo azzurro.