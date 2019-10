Napoli, sospiro di sollievo per Lozano: i tempi di recupero

Il Napoli recupera Lozano dopo la botta alla caviglia rimediata in Messico Panama: ci sarà contro l’Hellas Verona

Arrivano buone notizie in casa Napoli. Le condizioni fisiche di Hirving Lozano non sembrano preoccupare lo staff medico azzurro, dopo l’infortunio rimediato contro Panama.

Soltanto una botta alla caviglia per il calciatore messicano, che stringe i denti per essere al meglio in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Il tecnico Carlo Ancelotti scioglierà i dubbi sulla presenza da titolare di Lozano nei prossimi giorni.