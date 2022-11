Napoli dieci bellezze

Il Napoli vince anche contro l’Empoli e raggiunge la decima vittoria consecutiva oltre ad andare in fuga in vetta in Serie A

La squadra di Spalletti non conosce sconfitta (eccezion fatta per Liverpool) e continua a macinare punti e vittime come un rullo compressore. Anche quando la partita si fa complicata, perché Zanetti ha saputo mettere in difficoltà gli azzurri, l’allenatore dei partenopei è riuscito con i cambi a scardinare la difesa toscana. Lozano Zielinski sono le due chiavi utilizzate per aprire la difesa dell’Empoli e consegnare altri tre punti importanti all’armata di Spalletti. Decima vittoria consecutiva e ancora nessuna sconfitta in campionato. La vetta è sempre più salda e la distanza con le altre squadre si fa sempre più elevata.