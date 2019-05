Giovanni Di Lorenzo, terzino goleador dell’Empoli, è finito nel mirino del Napoli. Il club azzurro pronto allo sprint

Giovanni Di Lorenzo nel mirino del Napoli. Il terzino destro classe ’93, in gol ieri contro il Torino, piace al club azzurro di De Laurentiis. I rapporti tra Empoli e Napoli sono ottimi e secondo Sportitalia, il club partenopeo avrebbe deciso di premere sull’acceleratore.

Nelle ultime ore il Napoli sarebbe balzato in pole per l’acquisto di Di Lorenzo. L’Empoli vorrebbe 7-8 milioni di euro, con i bonus ci sono i margini per arrivare a una definizione. Roma, Inter e Lazio sono sulle tracce del laterale classe ’93 ma il Napoli, nelle ultime ore, sarebbe in pole per il suo acquisto.