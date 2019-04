Napoli, la terza maglia divide i tifosi: ecco la divisa – FOTO

I tifosi del Napoli “scoprono” la terza maglia nella sfida contro l’Empoli. Le critiche alla divisa non mancano – FOTO

Nell’anticipo del turno infrasettimanale della Serie A, gli occhi degli appassionati di calcio sono tutti puntati sul Napoli. E non per il fascino della sfida tra l’Empoli ed i partenopei. In occasione della trasferta toscana, gli azzurri sfoggiano la terza maglia: il colore dominante è il grigio con diverse sfumature, con un motivo triangolare.

I social si sono sfogati a riguardo: è la prima volta che il Napoli indossa la terza maglia in una gara ufficiale. Piovono critiche nei confronti della casacca: ecco la foto della divisa.