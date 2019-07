Napoli, tra James e Icardi c’è Lozano che ancora aspetta

Pericoloso lo stallo su James Rodriguez e tutta in salita la strada che porta a Icardi, intanto Lozano sta ancora aspettando il Napoli

Lo scorso 28 giugno parlavamo di come James Rodriguez fosse conteso anche dall’Atletico Madrid, mentre la pista Lozano era quella più saldamente in controllo del Napoli. Al 15 luglio questo scenario non è cambiato e ha anzi ottenuto ulteriori, non necessarie, conferme.

Per il colombiano la situazione è chiara: preferisce leggermente l’Atletico e la possibilità di restare nella sua casa madrilena, ma ha detto sì da tempo anche al Napoli e ad Ancelotti. In pratica, il primo che accontenta Florentino, che preferirebbe fino alla fine non darlo ai cugini, se lo porta a casa. Ma allora perchè il Napoli non affonda il colpo e non sceglie di optare per l’acquisto a titolo definitivo che convincerebbe Florentino Perez? Probabilmente perchè il Napoli, nel suo piano per l’estate dei sogni, aveva considerato che quei soldi sarebbero stati spesi per un grane obiettivo in attacco. Il Corriere dello Sport parla di un incontro tra Giuntoli e Wanda Nara a Milano. Incontro o meno, quello Icardi è un sogno che il Napoli coltiva eccome, al di là delle poco credibili smentite di facciata.

Intanto, Lozano ha ripreso la preparazione con il PSV e dal suo agente Mino Raiola, da settimane, arriva sempre lo stesso invito: “Devi aspettare”. Presumibilmente le cessioni che il Napoli deve chiudere in questa fase, o in alternativa, che salti definitivamente l’affare James. Ciò che è certo, è che il messicano vuole il Napoli e aspetta ogni giorno che la situazione si sblocchi.