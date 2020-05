Napoli, ultimatum di Giuntoli a Milik: firma sul rinnovo entro 20 giorni o addio

Il Napoli ha dato un ultimatum a Milik: ha 20 giorni di tempo per firmare il rinnovo di contratto altrimenti sarà addio

Il futuro di Arek Milik sarà chiaro nelle prossime settimane. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport che racconta com il Napoli abbia fatto partire il conto alla rovescia per la firma del polacco sul rinnovo.

Secondo la Rosea il Napoli avrebbe dato venti giorni all’attaccante per decidere se firmare il prolungamento. Un ultimatum che Giuntoli ha comunicato al procurato del polacco nella conversazione telefonica avvenuta un giorno fa. Il quotidiano spiega che, in caso di rifiuto, Milik sarà messo sul mercato e non si accetteranno offerte inferiori ai 50 milioni.