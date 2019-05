Napoli, visite mediche per Di Lorenzo: sarà il primo colpo

Di Lorenzo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Visite mediche a Villa Stuart per lui

Visite mediche a Villa Stuart per Di Lorenzo, nuovo terzino del Napoli. Il giocatore, autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli, nonostante la retrocessione dei toscani, ha convinto il club azzurro a puntare su di lui.

Corsa, gamba, qualità ma anche una buona fase difensiva per il laterale destro classe ’93 pronto a unirsi al Napoli. Visite mediche in corso per il calciatore. Dopo i test la firma sul contratto.