Napoli, Younes: «Dobbiamo vincere conto una squadra forte»

Napoli, Amir Younes parla in vista della gara di Champions League contro il Salisburgo: ecco le sue parole

Amir Younes, attaccante esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di Champions League contro il Salisburgo: «Quella di domani sarà una partita importante e difficile contro una squadra forte. Mi sento bene, contro il Verona ho fatto una buona partita ma per me è importante giocare, in modo da migliorare».

«No, vincere è fondamentale, anche se sarà una partita difficile contro una squadra che attaccherà molto».