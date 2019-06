Napoli, Zielinski: «Chiamata di Sarri per andare alla Juve? Non rispondo…»

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski risponde con una battuta alla possibilità di raggiungere Maurizio Sarri alla Juve

Il possibile (o probabile) approdo di Sarri alla Juve sta mettendo in subbuglio il mondo napoletano. Insigne ha parlato di tradimento, De Magistris di gastrite calcistica e in generale i tifosi azzurri sembrano disperati. A portare un po’ di serenità all’ambiente ci ha pensato Piotr Zielinski che con una battuta al quotidiano polacco “Sportowefakty” ha liquidato la possibilità di un suo trasferimento a Torino insieme al suo ex allenatore.

«Chiamata di Sarri per portarmi con lui alla Juventus? Io non rispondo alla chiamata. Non c’è nulla su cui riflettere. Dovesse andare, mi piacerebbe vincere contro di lui».