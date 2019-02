Napoli-Zurigo 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Zurigo, ritorno sedicesimi Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Con la qualificazione già praticamente in tasca dopo l’1-3 dell’andata, il Napoli di Ancelotti si appresta a scendere in campo al San Paolo, contro lo Zurigo, con una formazione fortemente ritoccata dal turnover. Il timore più grande, per il tecnico, non è tanto la possibilità di recupero di una squadra che, nella gara d’andata, non ha messo in apprensione più di tanto i partenopei, quanto la possibilità di incorrere in cartellini gialli che potrebbero costare, a qualcuno, la futura e probabile, gara d’andata del prossimo turno: tra i diffidati, infatti, ci saranno Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui (quest’ultimo, comunque, non convocato). Con il possibile turno di riposo per Milik, in avanti spazio alla coppia Insigne-Mertens. Ecco la cronaca live del match.

Napoli-Zurigo 1-0: tabellino

Marcatori: 43′ pt, Verdi (N)

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Chiriches (11′ st, Luperto), Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens.

Zurigo (4-4-2): Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schönbächler; Odey (17′ st, Zumberi), Ceesay.

Arbitro: Tasios Sidiropoulos

Note:

Napoli-Zurigo: diretta live e sintesi

17’ ˗ Cambio per lo Zurigo: esce Odey, entra Zumberi

15’ ˗ Occasione Napoli. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Koulibaly arriva con leggero ritardo, Verdi conquista il pallone, tenta il tiro che, per

12’ ˗ Faccia a faccia Odey˗Diawara: l’arbitro interviene senza assegnare provvedimenti disciplinari

11’ ˗ Primo cambio della partita: entra Luperto, esce Chiriches

9’ ˗ Intervento da dietro di Ceesay su Koulibaly: fallo in favore del Napoli ma è l’attaccante ad avere la peggio

7’ ˗ Calcio di rigore, apparentemente molto netto, negato al Napoli, per fallo su Ghoulam: l’arbitro non ha il minimo dubbio. Winter colpisce il piede dell’esterno

6’ ˗ Giro palla efficace del Napoli che mantiene il possesso palla

3’ ˗ Occasione Zurigo. Kololli attacca la profondità sulla fascia, mette in mezzo un pallone invitante, raccolto, al volo, da Khelifi che, con il sinistro, indirizzare sopra la traversa

2’ ˗ Dolorante Ounas, dopo un contrasto di gioco veemente, è costretto a rimanere fuori dal campo per qualche minuto

1’ ˗ Inizia la seconda frazione: è la squadra di casa a battere

SINTESI PRIMO TEMPO: Inizio sorprendentemente convincente della squadra ospite che attacca e pressa con decisione la difesa azzurra, dimostrando un grande ordine. La reazione del Napoli è veemente e fugace, ma la sufficienza dei padroni di casa è evidente e le difficoltà nei disimpegni, proprio a causa di questa costante pressione, è elevata. La partita riserva pochi episodi spettacolari, almeno fino al 25’, quando è la squadra di Ancelotti a prendere in mano le redini del gioco, esibendo una maggior qualità, e ad andare vicina al gol con Insigne. Qua e là esce anche la buona qualità degli uomini di Magnin ma la difesa partenopea regge senza particolari difficoltà. Napoli che gioca a marce ridotte, ma non appena la squadra di Ancelotti alza il ritmo, gli ospiti vanno in difficoltà. Sul finire di frazione, infatti, gli Azzurri passano in vantaggio con un gran gol di Verdi.

45’ ˗ Finisce qui: 1˗0 per il Napoli

43’ ˗ GOL NAPOLI!!! Con grande personalità, Ounas lascia sul posto tre/quattro uomini al limite dell’area, per poi servire con un delizioso pallonetto il liberissimo Verdi che, di gran carriera, manda in rete un facile pallone

41’ ˗ Ounas viene atterrato al limite dell’area ma l’arbitro non è dell’avviso di fischiare alcuna punizione

38’ ˗ Occasione Napoli. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mertens la gira con l’esterno, sfruttando l’ottimo invito di Insigne, ma la sua conclusione finisce di pochissimo a lato del palo, grazie alla provvidenziale deviazione di Brecher

35’ ˗ Chiriches sbraccia troppo sulla testa di Ceesay: ammonizione per lui

33’ ˗ Bravo Chiriches a indirizzare Odey sull’esterno ma ciò non basta a evitare il calcio d’angolo

30’ ˗ Lancio lungo per Verdi che controlla, ma non benissimo, favorendo l’uscita di Brecher

29’ ˗ Gomito troppo alto di Ounas su Kololli: calcio di punizione nei pressi della panchina ospite

25’ ˗ Occasione Zurigo. Cross di Ceesay dalla sinistra, Koulibaly è concentrato ed attento e mette il pallone in corner

25’ ˗ Occasione Napoli. Scambio di classe tra Verdi, Insigne e Mertens: il tiro finale del napoletano finisce alto sopra la traversa, ma l’azione è stata davvero sublime

23’ ˗ Occasione Napoli. Zielinski alza la testa indirizzando il pallone per Insigne che lo mette a terra e, di prima intenzione, lo calcia verso la porta: palla fuori di pochissimo

22’ ˗ Ounas tenta l’accelerazione sul lato esterno dell’area di rigore avversaria: il suo cross in mezzo viene allontanato dalla difesa

19’ ˗ Scontro Meret˗Ceesay in mezzo all’area: è l’attaccante il responsabile del fallo ma è il portiere ad avere la peggio

16’ ˗ Verdi ha la possibilità di involarsi quasi indisturbato verso la porta avversaria, ma sul tiro ravvicinato la deviazione di Brecher si rivela determinante

15’ ˗ Agganciato da dietro Odey da Chiriches. Sugli sviluppi del calcio di punizione, lo stesso Odey svetta con piena libertà in mezzo all’area, ma la traiettoria finisce di poco alta sulla traversa

14’ ˗ Gamba tesa di Winter su Ounas: calcio di punizione per il Napoli

12’ ˗ Intervento di Zielinski troppo deciso e veemente: calcio di punizione dal cerchio di centrocampo

9’ ˗ Lancio lungo di Brecher, mal calibrato, direttamente in fallo laterale

8’ ˗ Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Domgjoni viene anticipato di un soffio dalla difesa, che allontana senza troppi problemi

6’ ˗ Occasione Napoli. Insigne attacca la profondità, mettendo a terra un assist al bacio fornitogli da Ounas: il tentativo di pallonetto, però, non va a buon fine, dal momento che il pallone finisce di poco a lato del palo

5’˗ Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo dell’incontro, Kryeziu svetta più in alto di tutti, indirizzando il pallone alto sopra la traversa

3’ ˗ Ghoulam tenta il colpo di tacco a favorire la discesa di Koulibaly: troppo forte il suo tentativo di passaggio

3’ ˗ Insigne perde il possesso palla a causa della pressione esagerata di Khelifi

2’ ˗ Intervento scorretto su Verdi da parte di Sohm: calcio di punizione dal cerchio di centrocampo

1’ ˗ Primo intervento provvidenziale di Chiriches su Ceesay

1’ ˗ Sidiropoulos fischia il calcio d’inizio: è la squadra ospite a battere il primo pallone dell’incontro

Napoli e Zurigo sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al ritorno dei sedicesimi di Europa League

Napoli-Zurigo: formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens.

Zurigo (4-4-2): Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schönbächler; Odey, Ceesay.

Napoli-Zurigo: probabili formazioni e pre-partita

Qui Napoli. Il largo successo in trasferta ha messo la squadra di Ancelotti nelle condizioni di vivere il ritorno con maggiore tranquillità. Per l’occasione, allora, il tecnico ha optato per un corposo turnover per il suo 4˗4˗2. A difendere i pali ci sarà il solito Meret; davanti a lui, la linea difensiva a quattro composta da Hysaj, Chirices al suo esordio stagionale, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo, l’unico grande ballottaggio, quello tra Ounas e Callejon, con il primo favorito. Davanti la coppia Mertens˗Insigne, con Milik che partirà dalla panchina.

Qui Zurigo. La squadra di Magnin, costretta a recuperare un risultato che appare proibitivo, dovrà vedersela con le numerose assenze. Il modulo, però, non cambierà, conservando il 3˗4˗3 già utilizzato all’andata. Davanti a Brecher, agirà il trio difensivo Bangura˗Maxso˗Nef. In mezzo al campo spazio al duo Domgjoni˗Schonbachler, mentre sugli esterni ci saranno Winter e Kharabadze. In avanti, il trio offensivo Kololli˗Khelifi˗Odey.

Napoli (4-4-2), la probabile formazione: Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Zurigo (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. Allenatore: Magnin.

Napoli-Zurigo: precedenti

Quello che andrà in scena allo stadio San Paolo di Napoli tra i padroni di casa e gli svizzeri sarà il secondo confronto assoluto e ufficiale, dopo quello dell’andata. Il bilancio dei partenopei contro squadre svizzere è, però, confortante con un bilancio che recita 4 vittorie azzurre, un pareggio e 2 sconfitte. Al contrario, invece, lo Zurigo ha sempre avuto vita difficile contro le squadre italiane: in 11 incontri, solo 2 vittorie elvetiche, 3 pareggi e 6 sconfitte. Una curiosità statistica incoraggiante da mantenere per i partenopei: da 205 minuti, la squadra di Ancelotti non subisce gol al San Paolo.

Napoli-Zurigo: arbitro

Sarà il greco Tasios Sidiropoulos l’arbitro designato dall’UEFA a dirigere il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e Zurigo. Per il fischietto greco, classe 1979, originario di Drama, sarà la 18° sfida in stagioni, tra Champions League, Europa League, Nations League, Super League greca e Kypello Elladas. A coadiuvare il fischietto, saranno i connazionali Kostaras e Dimitriadis; il quarto uomo sarà Efthimiadis mentre i due addizionali saranno Papapetrou e Papadopoulos.

Napoli-Zurigo Streaming: dove vederla in tv

