Nasce l’associazione libera degli agenti sportivi: Giuseppe Marzotto il presidente

Novità nel mondo del calcio italiano. Press lo studio DCF Sport Legal dell’avvocato Cesare Di Cintio è stata costituita, nella giornata di giovedì 2 maggio, l’ “Associazione Libera Agenti Sportivi” (ALAS). La nuova organizzazione è nata per tutelare i diritti di tutti coloro che svolgono professionalmente il lavoro di Agente Sportivo e che nell’espletamento delle loro mansioni sono stati pregiudicati in passato o potrebbero esserlo in futuro.

L’assemblea della neo nata associazione ha eletto come Presidente il dott. Giuseppe Marzotto il quale ha dichiarato: «Sono felice e onorato che i miei colleghi mi abbiano scelto per ricoprire questa importante carica. L’associazione nasce, in primis, per tutelare i diritti degli agenti che, dopo la deregulation del 2015, hanno potuto svolgere legittimamente una professione la cui libera pratica, invece, è stata compromessa dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio del 2017. L’ALAS tuttavia non ha solo questo scopo ma anche quello di garantire, in generale, i diritti di tutti coloro che, nel lavoro quotidiano di Agente Sportivo, abbiano subito violazioni e/o compressioni dei loro diritti di liberi professionisti sia prima che dopo le intervenute riforme legislative».

Per informazioni scrivere a alasagenti@gmail.com