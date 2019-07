Nasce Antonio Conte, attuale tecnico dell’Inter – 31 luglio 1969 – VIDEO

Il 31 luglio del 1969 nasceva Antonio Conte. 19 anni di carriera da calciatore, poi il grande salto in panchina: ora c’è l’Inter

Il 31 luglio del 1969 veniva alla luca Antonio Conte. Considerato adesso uno degli allenatori più capaci nell’intero panorama mondiale, ha alle spalle la bellezza di quasi 20 anni di onorata carriera da calciatore. Lecce e Juventus le due maglie da lui indossate in carriera: coi bianconeri giocherà per 13 anni togliendosi enormi soddisfazioni.

Dopo il ritiro inizia per lui la nuova vita in panchina. Arezzo, Bari, Atalanta e Siena le prime esperienze in panchina, non troppo fortunate eccetto con la squadra bianconera con cui ottiene una promozione in Serie A. Nel 2011 il grande salto alla Juventus: vincerà tre scudetti consecutivi fino al 2014 prima di separarsi dal club piemontese. Si apre la parentesi da CT dell’Italia. Memorabile il suo Europeo nel 2016 in cui gli azzurri fecero una bellissima figura. Conclusa anche quel tipo di esperienza, inizia quella inglese. Al Chelsea vince il titolo al primo anno e delude al secondo, la separazione conviene a tutti. Un anno di pausa e poi di nuovo in pista, adesso è saldamente alla guida dell’Inter.