Nasce l’FC Internazionale – 9 marzo 1908 – VIDEO

Il 9 marzo 1908 nasce da un gruppo di soci dissidenti del Milan, l’FC Internazionale, ad oggi l’unica squadra italiana ad aver sempre militato in Serie A

“Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo“. Con queste parole di Giorgio Muggiani, il 9 marzo 1908 un gruppo di dissidenti del Milan fonda l’FC Internazionale Milano, più semplicemente nota come Inter. Da quel giorno, la Milano calcistica si dividerà tra rossoneri e nerazzurri, vivendo momenti incredibili ed esaltanti per i risultati conseguiti dalle due squadre.

Le epopee morattiane

Le due epoche morattiane rappresentano sicuramente i due punti più alti della storia interista. Angelo Moratti divenne presidente della società nel maggio del 1955 e contribuì in maniera decisiva alla costruzione di quella che negli anni verrà ricordata come la Grande Inter del Mago Herrera. Durante la sua presidenza, che terminerà nel 1968, i nerazzurri vinceranno 3 Scudetti ma, soprattutto, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali.

Passeranno poco meno di trent’anni prima che un altro Moratti rilevi la società. Il figlio di Angelo, Massimo, guiderà infatti a sua volta il club dal 1995 al 2013, diventando il presidente più longevo e vincente della storia nerazzurra. La gestione di Massimo Moratti porterà nella bacheca interista 16 trofei in 18 anni e culminerà con la conquista dello storico Triplete degli uomini di Mourinho nella stagione 2009-10.

Titoli e primati

L’Inter è l’ultima squadra italiana ad aver vinto un titolo internazionale, ma anche l’unica squadra ad aver sempre militato nella massima serie del campionato nostrano. Se quelli morattiani sono stati i punti più alti della storia nerazzurra, di certo però non sono stati gli unici. Molte le stagioni trionfali, molti i decenni costellati di vittorie e successi per una squadra che, assieme ai cugini del Milan e alla Juventus, ha scritto le pagine più importanti della storia del calcio italiano ed europeo. A livello nazionale, l’Inter è riuscita a conquistare 18 Scudetti, 7 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. A livello internazionale, invece, 3 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Intercontinentali e 1 Mondiale per club.