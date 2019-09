Nasce Francesco Totti, per tutti “Er Pupone” – 27 settembre 1976 – VIDEO

Il 27 settembre 1976 nasce, rigorosamente a Roma, Francesco Totti. Per tutti, semplicemente, “Er Pupone”

Il 27 settembre 1976 nasce, a Roma, Francesco Totti. Tra i talenti italiani più nitidi di sempre, l’attaccante nel corso della sua carriera ha militato sempre e soltanto nella Roma. Squadra della quale, non a caso, è stato capitano dal 1998 al 2017, disputando in giallorosso un totale record di 19 stagioni. Vincitore con l’Italia Under21 dell’Europeo 1996, Totti in Nazionale ha esordito nel 1998 raggiungendo la finale dell’Europeo 2000 e vincendo quindi il Mondiale 2006.

Con la bellezza di 250 reti, l’ex colonna giallorossa è il giocatore che nella storia della Serie A ha segnato più gol con la stessa squadra ed è al secondo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. In totale con la Roma ha segnato 307 gol, record di sempre in Italia per una squadra di club ed è inoltre l’attaccante con più presenze in Serie A (619 partite, terzo in assoluto considerando anche gli altri ruoli). In Champions League, invece, detiene il record come marcatore più anziano nella storia della competizione, con la marcatura messa a segno a 38 anni e 59 giorni.

