Il 5 settembre 1969, in Brasile a Niteroi, nasce Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto a tutti semplicemente come Leonardo. Trequartista dai piedi raffinati, letale sui calci da fermo, in carriera ha vestito le maglie di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan, con cui ha vinto da protagonista il campionato 1998/1999.

Terminata l’attività agonistica, ha allenato Milan, Inter e Antalyaspor: con i nerazzurri ha anche sollevato al cielo la Coppa Italia 2010/2011. In seguito dirigente sportivo, ricopre ora il ruolo di direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Con la Nazionale è diventato campione del mondo nel 1994, vincendo poi anche nel ’97 una Coppa America ed una Confederations Cup.

