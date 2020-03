Il 7 marzo 1959 nasce a Certaldo Luciano Spalletti, attuale allenatore dell’Inter e ultimo tecnico a portare trofei in casa Roma

Luciano Spalletti, nato a Certaldo il 7 marzo 1959, è attualmente l’allenatore di Serie A con il maggior numero di presenze all’attivo. Dopo aver militato da giocatore nelle serie minori, chiude la carriera all’Empoli per poi ripartirvi nelle vesti di tecnico. Con la prima squadra riesce ad approdare in Serie A nella stagione 1996-97 e a confermare gli azzurri anche per quella successiva.

Le esperienze immediatamente successive, però, non sono esaltanti: Sampdoria e Venezia gli costano pesanti esoneri. Dopo un anno di inattività, nel marzo 2001 viene chiamato sulla panchina dell’Udinese. Qui Spalletti riesce a salvare i friulani dalla retrocessione, ripetendo l’impresa nel 2002 con l’Ancona. Torna quindi ad allenare i bianconeri fino al 2005, dando il via all’escalation positiva della sua carriera. Tra il 2005 e il 2009 guida la Roma alla conquista di 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana. Lo Zenit S. Pietroburgo rappresenta invece la sua unica tappa all’estero: Spalletti rimarrà in Russia fino al 2014, dove conquisterà 2 campionati, 1 Coppa di Russia e 1 Supercoppa. I titoli conquistati lo porranno all’attenzione come uno dei tecnici più innovativi degli ultimi anni.

Torna in Italia nel gennaio 2016 per subentrare all’esonerato Rudi Garcia sulla panchina della Roma. Il secondo ciclo giallorosso gli consente di mantenere un trend positivo grazie alle sue soluzioni spesso vincenti e originali, ma il tecnico non riesce tuttavia a riportare trofei nella bacheca giallorossa. Lascia la società dopo alcuni dissapori soprattutto legati alla gestione di un Francesco Totti sul viale del tramonto e approda all’Inter nell’estate 2017. A Milano, riuscirà a riportare i nerazzurri in Champions League dopo 7 anni di assenza grazie al quarto posto conquistato nella stagione 2017-18, ripetendosi nella stagione successiva prima di venire esonerato e lasciare l’eredità ad Antonio Conte.