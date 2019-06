Olanda-Inghilterra, Nations League: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fine primo tempo all’Estadio Dom Afonso Henriques: per ora sta prevalendo l’Inghilterra grazie al rigore trasformato al 31′ da Rashford , fischiato per un fallo in area di de Ligt. L’Olanda sta spingendo sull’accelleratore, ma non è ancora riuscita a trovare il colpo vincente contro gli inglesi.

Olanda-Inghilterra 0-1: tabellino

MARCATORI: pt 31′ Rashford (rig.).

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind; de Roon (23′ van de Beek), Wijnaldum, de Jong; Bergwijn, Depay, Babel (24′ st Promes). Ct: Koeman.

INGHILTERRA (4-2-1-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Barkley, Delph; Sancho(16′ st Lingard), Sterling, Rashford (1′ st Kane). Ct: Southgate.

ARBITRO: Turpin (Francia).

NOTE: ammoniti de Ligt, Dunfries.

Olanda-Inghilterra: diretta live

SECONDO TEMPO

21′ Wijnaldum: destro potente dell’olandese che raccoglie un rimpallo, Pickford dice no.

10′ Chance per Depay, che sfrutta la ripartenza: Pickford blocca tutto.

9′ Occasione d’oro per Sancho: colpo di testa insidioso sugli sviluppi di un corner che trova il corpo di Cilessen da pochi metri.

1′ Riparte il match: Southgate richiama Rashford e inserisce Kane.

PRIMO TEMPO

49′ Fine primo tempo.

42′ Conclusione di prima intenzione pericolosa di Delph! Cilessen si fa trovare pronto.

31′ GOL DELL’INGHILTERRA CON RASHFORD! Il talento inglese non sbaglia dagli undici metri! 1-0 per gli ospiti!

30′ Calcio di rigore per l’Inghilterra: de Ligt interviene fallosamente in area su Rashford, che si presenterà dal dischetto.

1′ Fischio d’inizio: comincia la semifinale di Nations League Olanda-Inghilterra!