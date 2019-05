Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Valentina Bergamaschi

Nonostante il cognome suggerisca altra provenienza, Valentina Bergamaschi è nata a Varese e fa parte delle ragazze che partiranno per la spedizione francese con la Nazionale femminile. La centrocampista cresce calcisticamente nelle giovanili dell’F.C. Caravate. Nel 2011 vince il Torneo delle Regioni con la rappresentativa femminile e si fa notare dagli osservatori che gli permettono di muovere i primi passi in Nazionale con l’Under 17.

Come giovane promessa del calcio lombardo, pur contattata da numerose società di categoria superiore, Valentina decide di sottoscrivere un contratto con l’Alto Verbano, società di Serie D. Durante il calciomercato estivo del 2014 trova un accordo con il Rapid Lugano per giocare nel campionato svizzero di calcio femminile.

Sbarca in Italia nel 2017 con il Brescia salvo poi passare l’anno successivo al Milan. E’ reduce da due brutti infortuni in pochi anni. E’ rientrata a metà stagione con le rossonere, dimostrandosi decisiva in più occasioni. Giocatrice molto duttile, può ricoprire sia il ruolo di esterno basso sia alto, ma anche di seconda punta.