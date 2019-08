Nazionale Femminile, le azzurre del ct Bertolini oggi in campo contro Israele: al via le qualificazioni ad Euro2021

La Nazionale di Milena Bertolini, dopo l’ottimo Mondiale disputato in estate, torna in campo nelle qualificazioni agli Europei 2021 in Inghilterra. Le azzurre si sono radunate a Coverciano giovedì scorso, in vista degli appuntamenti contro Israele (oggi alle 17:30) e Georgia (martedì 3 settembre).

Nella lista delle 23 convocate ben cinque novità rispetto al gruppo che ha preso parte alla kermesse iridata in Francia. Si tratta dei portieri Durante (Fiorentina Women) e Baldi (Empoli Ladies), del difensore Lenzini (Sassuolo), dei centrocampisti Bonfantini (AS Roma) e Caruso (Juventus).