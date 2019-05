Nazionale: la formazione se Mancini si affidasse solo alle statistiche. Ecco i calciatori della Serie A con i migliori numeri in stagione

Nella giornata di ieri sono arrivate le convocazioni di Roberto Mancini per le sfide, entrambe valide per la qualificazione agli Europei, contro Grecia e Bosnia. Come di consueto qualche sorpresa e soprattutto qualche scontento, su tutti quel Mario Balotelli all’ennesima esclusione dalla Nazionale.

Ma come sarebbe l’Italia se il nostro ct si affidasse esclusivamente alle statistiche? Opta ci viene in aiuto in tal senso con la formazione tipo dell’ultima edizione della Serie A.

Italia (3-4-4): Cragno; Chiellini, Acerbi, Romagnoli; Lazzari, Gagliardini, Sensi, Murru; Politano, Petagna, El Shaarawy.