Nazionale italiana femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Aurora Galli

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Aurora Galli, centrocampista della Juventus Women

Cognome: Galli, nome: Aurora. Ma se la chiami così mica si gira. Perché la centrocampista della Juventus Women è unicamente nota a parenti, amici e conoscenti come Yaya. Ci sarà lei ad architettare le manovre della mediana della Nazionale italiana femminile al Mondiale di Francia. Una prospettiva più che gaia visto che la Galli è considerata da molti addetti ai lavori la centrocampista più forte del nostro campionato.

Cresciuta calcisticamente giocando con i maschietti nella Pro Vigevano, la classe ’96 di Milano riceve la chiamata dell’Inter nel 2010. Tre stagioni dopo il trasferimento alla Torres (nonostante i genitori non volessero), la consacrazione in Serie A femminile e il debutto in Women’s Champions League. Quindi le esperienze al Mozzanica e al Verona prima dell’approdo definitiva alla neonata Juventus Women con la quale conquista due scudetti e una Coppa Italia in due anni.