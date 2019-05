Nazionale, Mancini: «Quando l’Italia non è favorita vince» – VIDEO

Mancini ha tratto delle indicazioni per la sua Nazionale da questo campionato. Il CT: «Molti giocatori sono venuti fuori»

Roberto Mancini è a lavoro. Avrà certamente sfruttato i verdetti del campo in questo lungo anno di Serie A e tirato le somme sui giocatori che possono rendere grande la sua Nazionale. Tra conferme e piacevoli sorprese. Al panorama italiano si sono affacciati giovani calciatori del calibro di Zaniolo, Barella non ha fatto altro che confermare la sua grande qualità. A questi si aggiunge l’esperienze di profili come Chiellini e Bonucci, e il team può prendere forma.

Il CT ha parlato in merito alla stagione che sta per concludersi: «Credo sia stato un buon anno, molti giocatori hanno iniziato a giocare e sono venuti fuori. Questa è una notizia positiva». Per l’Europeo cova già una speranza: «Nelle competizioni dove l’Italia non è data favorita ha vinto».