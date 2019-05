Nazionale Under 21, Mancini a Formello: ecco la forza del nuovo corso. Progetto unico e collaborazione massimale tra i due ct

La Nazionale italiana, dopo il disastro di appena un anno fa, è ripartita da dove era più logico: i giovani. Il nuovo corso di Roberto Mancini è stato fin da subito caratterizzato da un fortissimo coinvolgimento dai ragazzi in rampa di lancio nel nostro campionato e dalla massima collaborazione con l’Under 21 di Di Biagio, dalla quale sono arrivate alcune delle pedine attualmente considerate inamovibili dal ct. Kean, Zaniolo, Barella e Pellegrini su tutti.

A testimonianza di ciò, proprio Mancini si è recato in giornata a Formello dove, dopo essersi trattenuto con Luigi Di Biagio, ha salutato la squadra ed ha rivolto a tutti un sincero in bocca in vista dell’imminente Europeo nostrano. Gli azzurrini avranno addoso gli occhi del ct, pronto ad attingere a piene mani dal nostro vivaio.