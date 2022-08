Ndombele Napoli, gli azzurri accelerano per il centrocampista francese. C’è la proposta al Tottenham

Come riferito da Footmercato, il Napoli ha intensificato i contatti per l’acquisto di Tanguy Ndombele, individuato come il giusto rinforzo per il centrocampo.

In uscita dal Tottenham, il francese potrebbe sbarcare in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto.