Ndombelè Tottenham: tanti dribbling per Pochettino

Non solo palleggio e solidità difensiva. Ndombelè porterà al Tottenham qualità strepitose nel saltare l’avversario

Tanguy Ndombelè è un grande colpo per il Tottenham di Pochettino. Oltre alle grandi doti difensive e all’ottima qualità nel palleggio, il francese svetta per una caratteristica in particolare: ha doti eccezionali nel dribbling, nonostante non sia sintetizzabile come centrocampista offensivo.

Basti pensare che nell’ultima Champions League ha avuto una percentuale di dribbling riusciti del 67.6%. Solo Lucas Moura, suo prossimo compagno, ha fatto meglio.