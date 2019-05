Il figlio di Pavel Nedved ha alimentato il mistero sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus

Massimiliano Allegri resta o va via? E’ la domanda che tutti gli sportivi bianconeri si chiedono. Il tecnico della Juve ha dichiarato apertamente di voler restare alla guida della Vecchia Signora ma il suo futuro dipenderà dal presidente Agnelli. Un altro presidente, il vice, ovvero Pavel Nedved, spinge invece per l’addio e per il ritorno di Conte.

Il figlio di Pavel, Pavel Nedved Junior, sempre attivo sui social, ha risposto a una domanda sul futuro di Max. «Allegri va via?» gli ha chiesto un utente. «Chi vivrà, vedrà» la risposta enigmatica, come a voler nascondere un grande segreto e quella voglia di rivelarlo al mondo ma allo stesso tempo l’impossibilità di poter parlare e dirlo a tutti. A domanda diretta, la risposta è stata enigmatica. Bisognerà ancora attendere.