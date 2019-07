Neres Atletico Madrid: la necessità di avere più creatività

Come mai l’Atletico Madrid ha bisogno di un profilo come David Neres. Il brasiliano farebbe al caso di Simeone

Come confermato da Overmars, l’Atletico Madrid sta facendo sul serio per David Neres. A causa delle molte partenze, i colchoneros stanno investendo parecchio per rinforzare la squadra. Tuttavia, se la mediana e la difesa hanno avuto innesti di livelli, c’è qualche carenza in zona di rifinitura (anche perché Correa sembra ai saluti), e non ci si può aggrappare solo a Joao Felix in una stagione da 50 e più partite.

Ecco perché David Neres sarebbe un innesto di grande livello, che oltretutto darebbe flessibilità al Cholo: sa giocare su entrambe le fasce.