Neres Atletico, Overmars: «Offerta arrivata, prossima settimana decisiva»

Overmars gioca a carte scoperte: conferme sull’offerta dell’Atletico Madrid per Neres. Si decide il futuro del brasiliano

Il ds dell’Ajax Overmars conferma di aver ricevuto un’offerta ufficiale dall’Atletico per Neres.

Ecco le sue parole all’Algemeen Dagblad: «La prossima settimana sarà decisiva. Per lui c’è un’offerta dell’Atletico Madrid. A gennaio è stato vicino al trasferimento in Cina, ma non lo abbiamo lasciato partire. Una mossa che ha funzionato per entrambi, è stato convocato in Brasile. La sua crescita è anche merito dell’Ajax».