Nesta: «Vi svelo il modulo del mio Frosinone. Proveremo a tornare in A»

Il Frosinone lotterà per risalire in Serie A: parola di Nesta. Ecco le dichiarazioni del nuovo tecnico dei ciociari in conferenza

L’obiettivo del Frosinone di Nesta è chiaro a tutti: si punta al ritorno in Serie A.

Lo ha ribadito lo stesso Nesta in conferenza. Ecco le parole riportate da TuttoFrosinone.com: «Il nostro modulo sarà il 4-3-1-2 e la società farà di tutto per permettere a me e al mio staff di far giocare la squadra in una determinata maniera. Non è scontato tornare in A ma dobbiamo provarci».