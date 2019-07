Newcastle, Bruce: «Manca un attaccante. Benitez grande allenatore»

Al via il Newcastle targato Bruce: il nuovo manager tesse le lodi di Benitez e individua la necessità di un rinforzo in attacco

Inizia l’era di Bruce al Newcastle. Il nuovo manager delle Magpies si è presentato in conferenza stampa.

Ecco le sue dichiarazioni: «Perez e Rondon non ci sono più, in quella zona di campo abbiamo bisogno di qualcuno. Essere a metà classifica in Premier League è stato grandioso e spetta a me continuare su questo passo. Benitez? Grande allenatore, succedergli è una grande responsabilità».