Il Newcastle e Rafa Benitez si separano. Non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto dello spagnolo

Rafa Benitez non guiderà il Newcastle nella prossima stagione. L’allenatore spagnolo e il club inglese non hanno trovato l’accordo per il prolungamento dell’accordo in scadenza il 30 giugno.

Così il Newcastle: «Con disappunto annunciamo che il manager Rafael Benítez lascerà il Newcastle United alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2019. Abbiamo lavorato duramente per estendere il contratto di Rafa per un periodo di tempo significativo, tuttavia non è stato – e non lo sarà – possibile raggiungere un accordo con Rafa e i suoi rappresentanti».