Newcastle, Joelinton è l’acquisto più caro della storia del club

Joelinton è un nuovo giocatore del Newcastle: ecco l’attaccante chiesto dal nuovo tecnico Bruce.

40 milioni di sterline, ovvero quasi 45 milioni di euro, per strappare il brasiliano all’Hoffenheim: si tratta dell’acquisto più caro della storia delle Magpies.

We are delighted to welcome our new club record signing – Joelinton!

23 luglio 2019