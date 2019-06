Newcastle, non solo Mourinho: due grandi ex giocatori in lizza

Newcastle, non solo Mourinho per la panchina: due grandi ex giocatori in lizza per prendere il posto lasciato vacante da Rafa Benitez

La panchina del Newcastle, a sorpresa, è una delle più ambite in Premier League. Il nome più suggestivo è quello di Josè Mourinho, ma nella lista dei sostituti di Benitez è comparso anche Claudio Ranieri.

Secondo il The Telegraph, ci sarebbero altri due nomi in lizza per la panchina delle “Magpies”: Steven Gerrard e Patrick Vieira sarebbero le ultime suggestioni in ordine di tempo.