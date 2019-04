Neymar racconta la sua esperienza parigina e ammicca al calciomercato: vuole cambiare aria. Vorrebbe giocare con Hazard

L’esperienza parigina di Neymar è sempre stata circondata di critiche e polemiche. Il talento brasiliano ha sempre risposto con gol spettacoli e prestazioni superbe: ma spesso non è bastato. Ai microfoni di Fox Sports, l’attaccante ex Barcellona ha parlato di presente e futuro. Innanzitutto ha parlato delle critiche per il suo viaggio in Brasile: «Furono critiche esagerate. Potevo camminare e mi stavo allenando da due mesi. La cosa che mi ha fatto male è vedere ex giocatori o giocatori attuali che mi criticano, perché hanno giocato e fatto cose ben peggiori di questa».

Neymar ha parlato poi del suo futuro e su vorrebbe come compagno di reparto per la prossima stagione e ammicca a qualcuno destinato al Real Madrid: «Mi piacerebbe giocare con Hazard. Si tratta di un calciatore differente e ha uno stile molto simile al mio. Sono venuto al PSG perchè volevo qualcosa di nuovo, altre difficoltà. Il Barcellona è un club di cui sono tuttora innamorato e sono ancora in contatto con i miei ex compagni, ma sentivo che era arrivato il momento di cercare qualcosa che fosse la più difficile del mondo».