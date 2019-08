Neymar Barcellona, ancora un’offerta da parte del club catalano: proposti 130 milioni più tre giocatori al Psg

Il Barcellona non molla la presa per Neymar. E rilancia con il Psg per l’attaccante brasiliano. Come riportato dalla Spagna, infatti, il club catalano avrebbe tentato un nuovo affondo.

L’ultima offerta blaugrana, secondo Mundo Deportivo, prevederebbe 130 milioni di euro più i cartellini di Rakitic, Todibo e Dembelé. A Leonardo la risposta.