La dirigenza del Psg ha risposto al Barcellona in merito al possibile ritorno in blaugrana dell’attaccante brasiliano Neymar

Come riportato da Le Parisien, il Barcellona avrebbe mosso i primi passi per il possibile ritorno in Catalonia di Neymar.

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu avrebbe contattato di persona il Psg. Tuttavia i transalpini avrebbero risposto con un secco no alla richiesta del Barcellona.