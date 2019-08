Neymar Barcellona, i blaugrana chiudono la porta: «Non c’è possibilità»

Neymar Barcellona, i blaugrana chiudono la porta a un suo possibile arrivo: «Per ora non c’è la possibilità, è molto complicato»

In occasione del trofeo Gamper, il vicepresidente del Barcellona, Jordi Cardoner, ha parlato della possibilità di vedere nuovamente Neymar in blaugrana. Le sue parole:

«Per ora non c’è la possibilità, e come ha detto già il presidente, è molto complicato. Siamo attori passivi, sappiamo che non è a suo agio a Parigi ed è una situazione che deve essere risolta a Parigi. Non abbiamo parlato con Neymar. Rispettiamo molto club e rivali e se un giorno ci sarà la possibilità, Neymar parlerà. In questo momento è scartato il suo arrivo».