Neymar, continua l’estate da incubo dell’attaccante brasiliano

Neymar, continua l’estate da incubo per il giocatore. Dall’accusa di violenza sessuale all’assenza degli allenamenti del Psg

Non c’è proprio pace nell’estate di Neymar. A inizio mese scorso le accuse di violenza sessuale, poco dopo l’infortunio alla caviglia che ne ha compromesso la presenza in Coppa America. Poco male per il Brasile, che ha alzato ugualmente il trofeo anche senza il suo talento. Delusione non indifferente, tuttavia, per il giocatore del Psg.

Poi si sono alimentate sempre di più le voci di un possibile ritorno al Barcellona. Talmente pesanti, forse, da destabilizzare Neymar. Ieri festoso in tribuna al Maracanà, oggi assente dal raduno del Psg nonostante la convocazione. Fatto che non è andato giù al club, che ha alzato la voce tramite un comunicato. L’ennesimo problema nella turbolenta estate del brasiliano.