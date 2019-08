Neymar, ecco la richiesta monstre del brasiliano per tornare in Liga

Neymar, ecco la richiesta del brasiliano per tornare in Liga. L’attaccante vuole 35 milioni annui: Real Madrid e Barcellona se lo contendono

Neymar è certamente il giocatore più chiacchierato di quest’estate. Dai mal di pancia col Psg a un possibile ritorno al Barcellona. Adesso, però, il Real Madrid sembra il club più vicino ad accogliere il brasiliano.

TuttoSport delinea la situazione per rivedere il calciatore nella Liga Spagnola, coi due club che si stanno dando battaglia anche per farsi uno sgarbo a vicenda. Neymar chiede 35 milioni a stagione, cifra che lo convincerebbe a tornare in Spagna.