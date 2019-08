Neymar, non solo il Barcellona. Il Real Madrid si gioca la carta Modric

Neymar, sul giocatore non c’è solo il Barcellona. Anche il Real Madrid mette gli occhi sul giocatore e Perez propone Modrid al Psg

Non è detto che per Neymar si profili un ritorno al Barcellona. Il brasiliano può tornare a giocare in Spagna, ma nel Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport Florentino Perez avrebbe in mente una proposta ben precisa per strapparlo alla concorrenza.

Il presidente dei Blancos ha messo sul piatto il cartellino di Luka Modric per convincere il Psg a lasciare andare il suo gioiello. Il patron avrebbe proposto anche altri giocatori, ma al momento nessuno ha accettato la destinazione francese.