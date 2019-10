Neymar: «Obiettivo? Essere tra i migliori. Difenderò il PSG con le unghie»

La rinascita di Neymar dopo le voci di mercato e i problemi fisici: la stella brasiliana è pronto a riprendersi la scena con la maglia del PSG

Infortuni, rumors sul ritorno al Barcellona, dissapori col PSG: tutto archiviato, quantomeno per ora, nella testa di Neymar. Ecco le parole del campione brasiliano dal ritiro della nazionale carioca.

CONDIZIONE FISICA – «Tutti sanno quello che è successo in estate e il mio desiderio di partire, ma adesso mi sento bene nel club e in Nazionale. La stagione è cominciata molto bene, sono al 100% e pronto a vincere».

OBIETTIVI – «Essere tra i migliori. Se non è stato così negli ultimi due anni, è perché sono stato infortunato, ma le statistiche dicono che non sono ancora un ex giocatore. Mi sono preparato bene e spero che quest’anno sia eccellente. Difenderò il PSG con le unghie e con i denti».