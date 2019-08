Neymar, il Real Madrid tenta il sorpasso: soldi più un attaccante

Neymar, il Real Madrid tenta il sorpasso: ecco l’offerta del club spagnolo al Paris Saint Germain per vincere la concorrenza del Barcellona

Lotta aperta di mercato tra Barcellona e Real Madrid per riportare in Spagna Neymar. Il fantasista brasiliano, da tempo in rotta con il Psg, è molto vicino ai blaugrana.

Secondo quanto riportato da Sport, però, il Real Madrid starebbe tentando tutte per compiere il sorpasso. Nella trattativa sarebbe inserito Vinicius, che rischia di non trovare spazio dopo l’arrivo di Hazard.