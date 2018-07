Nicchi incorona Irrati: «Ha salvato il Mondiale»

Il presidente dell’AIA, Nicchi, elogia il capo VAR della finale Mondiale Irrati: «Ha aiutato enormemente Pitana»

Se non con la nazionale, l’Italia è stata rappresentata degnamente ai Mondiali di Russia 2018 dalla squadra arbitri, comandata da Gianluca Rocchi. Sfortunatamente il direttore di gara italiano non ha arbitrato l’ultimo atto tra Francia e Croazia ma questo, secondo il presidente dell’AIA Marcello Nicchi, non ha inficiato sulla bontà del lavoro svolto da Rocchi: «Per noi Rocchi era da finale, ma la Fifa avrà fatto le sue valutazioni e direi che le ha fatto bene. Rocchi ha fatto perfettamente quello che doveva fare, lo sentivo giornalmente ed era carico. Ovviamente ci si aspettava qualcosina di più, ma è molto soddisfatto. Si può dire che alla fine uno valeva l’altro forse, ma non è così, bisogna rispettare delle operazioni politiche, delle varie componenti e delle varie federazioni. Con Rizzoli noi abbiamo arbitrato l’ultima finale, era prevedibile che potesse accadere di non centrare l’obiettivo. A Rocchi non si può imputare nulla. Lo avrei visto bene al posto di Pitana, che comunque non ha fatto rimpiangere Rocchi».

E aggiunge: «I nostri arbitri sono i più appetibili in tutto il mondo, abbiamo un’associazione che a questi livelli non era mai arrivata». Gli arbitri italiani hanno comunque dato un contributo decisivo durante Francia-Croazia. Merito di Massimiliano Irrati, capo della squadra Var designata per l’atto conclusivo del Mondiale. Nicchi commenta così l’operato del fischietto italiano: «Irrati ha salvato il Mondiale, è stato artefice di una decisione fondamentale». Il capo degli arbitri italiani si riferisce alla decisione presa in occasione del rigore assegnato alla Francia nel primo tempo, per un tocco con il braccio di Perisic in area. Pitana prima concede il calcio d’angolo, poi su indicazione dei colleghi alla Var guarda le immagini e assegna il penalty: «Senza quel rigore alla Francia non so cosa sarebbe successo».